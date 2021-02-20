СБУ знешкодила у Миколаєві банду, яка тероризувала підприємців

Працівники Служби безпеки України викрили в Миколаєві злочинне угруповання, яке вимагало гроші у підприємців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ.

«Зловмисники тримали у страху місцевих мешканців: погрожували вбивством і таким способом вимагали гроші для наповнення «каси» кримінальних кіл регіону, утримання «злодіїв у законі» та злочинців, засуджених до позбавлення волі. Основною їхньою ціллю були місцеві підприємці», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітниками спецслужби було задокументовано факт «вибивання» майже 37 тисяч доларів.

Озброєних ватажків банди затримали бійці спецпідрозділу ЦСО «А» СБУ. У них вилучено два бойові пістолети.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Перевіряється інформація щодо причетності затриманих до вчинення інших тяжких злочинів.

Як повідомляв Укрінформ, у січні перед судом постали члени банди, яку прикривала поліція. Озброєне угруповання вчиняло розбійні напади, відбирало автомобілі та вимагало гроші у жителів Білоцерківського району на Київщині, застосовуючи психологічний та фізичний вплив на потерпілих і членів їхніх сімей.