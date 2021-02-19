Зеленський реорганізував 8 і утворив 10 військово-цивільних адміністрацій у Донецькій області

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про утворення та реорганізацію військово-цивільних адміністрацій у Донецькій області".

Як повідомляє Укрінформ, документ оприлюднений на сайті Глави держави.

Зеленський на виконання Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» постановив утворити:

Світлодарську міську військово-цивільну адміністрацію Бахмутського району;

Торецьку міську військово-цивільну адміністрацію Бахмутського району;

Волноваську міську військово-цивільну адміністрацію Волноваського району;

Вугледарську міську військово-цивільну адміністрацію Волноваського району;

Мирненську селищну військово-цивільну адміністрацію Волноваського району;

Ольгинську селищну військово-цивільну адміністрацію Волноваського району;

Сартанську селищну військово-цивільну адміністрацію Маріупольського району;

Авдіївську міську військово-цивільну адміністрацію Покровського району;

Мар’їнську міську військово-цивільну адміністрацію Покровського району;

Очеретинську селищну військово-цивільну адміністрацію Покровського району Донецької області.

Цим документом реорганізовано військово-цивільну адміністрацію селища Зайцеве Бахмутського району шляхом приєднання до Світлодарської міської військово-цивільної адміністрації ; військово-цивільну адміністрацію міста Торецьк шляхом приєднання до Торецької міської військово-цивільної адміністрації;

військово-цивільну адміністрацію міста Волноваха Волноваського району шляхом приєднання до Волноваської міської військово-цивільної адміністрації ; військово-цивільну адміністрацію сіл Комінтернове, Водяне та Заїченко Волноваського району Донецької області шляхом приєднання до Сартанської селищної військово-цивільної адміністрації Маріупольського району.

Крім того, реорганізовано військово-цивільну адміністрацію сіл Широкине та Бердянське Волноваського району Донецької області шляхом приєднання до Сартанської селищної військово-цивільної адміністрації Маріупольського району ;

військово-цивільну адміністрацію міста Авдіївка Донецької області шляхом приєднання до Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району; військово-цивільну адміністрацію міста Красногорівка Мар’їнського району Донецької області шляхом приєднання до Мар’їнської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району ; військово-цивільну адміністрацію міста Мар’їнка та села Побєда Мар’їнського району Донецької області шляхом приєднання до Мар’їнської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району.

Президент доручив командувачу об’єднаних сил, голові Донецької обласної державної адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» заходи, пов’язані з утворенням і реорганізацією військово-цивільних адміністрацій та поінформувати про результати.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.