Зеленський реорганізував 8 і утворив 10 військово-цивільних адміністрацій у Донецькій області
Як повідомляє Укрінформ, документ оприлюднений на сайті Глави держави.
Зеленський на виконання Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» постановив утворити:
Світлодарську міську військово-цивільну адміністрацію Бахмутського району;
Торецьку міську військово-цивільну адміністрацію Бахмутського району;
Волноваську міську військово-цивільну адміністрацію Волноваського району;
Вугледарську міську військово-цивільну адміністрацію Волноваського району;
Мирненську селищну військово-цивільну адміністрацію Волноваського району;
Ольгинську селищну військово-цивільну адміністрацію Волноваського району;
Сартанську селищну військово-цивільну адміністрацію Маріупольського району;
Авдіївську міську військово-цивільну адміністрацію Покровського району;
Мар’їнську міську військово-цивільну адміністрацію Покровського району;
Очеретинську селищну військово-цивільну адміністрацію Покровського району Донецької області.
Цим документом реорганізовано військово-цивільну адміністрацію селища Зайцеве Бахмутського району шляхом приєднання до Світлодарської міської військово-цивільної адміністрації ; військово-цивільну адміністрацію міста Торецьк шляхом приєднання до Торецької міської військово-цивільної адміністрації;
військово-цивільну адміністрацію міста Волноваха Волноваського району шляхом приєднання до Волноваської міської військово-цивільної адміністрації ; військово-цивільну адміністрацію сіл Комінтернове, Водяне та Заїченко Волноваського району Донецької області шляхом приєднання до Сартанської селищної військово-цивільної адміністрації Маріупольського району.
Крім того, реорганізовано військово-цивільну адміністрацію сіл Широкине та Бердянське Волноваського району Донецької області шляхом приєднання до Сартанської селищної військово-цивільної адміністрації Маріупольського району ;
військово-цивільну адміністрацію міста Авдіївка Донецької області шляхом приєднання до Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району; військово-цивільну адміністрацію міста Красногорівка Мар’їнського району Донецької області шляхом приєднання до Мар’їнської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району ; військово-цивільну адміністрацію міста Мар’їнка та села Побєда Мар’їнського району Донецької області шляхом приєднання до Мар’їнської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району.
Президент доручив командувачу об’єднаних сил, голові Донецької обласної державної адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» заходи, пов’язані з утворенням і реорганізацією військово-цивільних адміністрацій та поінформувати про результати.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.