Мер Чернівців заявив про тиск з боку облпрокуратури і попросив Президента про захист

Чернівецький міський голова Роман Клічук заявив про тиск на нього та представників його команди з боку обласної прокуратури і звернувся із проханням втрутитися у ситуацію Президента України, Голову Верховної Ради та генерального прокурора.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу у Фейсбуці.

"Прошу моє звернення особисте і представників нашої партії рахувати як автоматичне звернення до Президента України, до генерального прокурора України, а також до Голови Верховної Ради України і до всіх мешканців нашого міста. На сьогоднішній день відбувається безпрецедентний тиск з боку представників обласної прокуратури по вигаданих справах. Він відбувається як на мене особисто, так і на членів моєї команди. Придумуються безпідставні причини по кримінальних провадженнях", - сказав Клічук.

Він нагадав, що ще під час передвиборчої кампанії його особисто та членів його команди звинувачували у різних правопорушеннях і подібні звинувачення продовжилися вже і після того, як він став мером. А зараз силовики проводять обшуки на підприємствах, які належать членам команди міського голови.

"Мене звинувачували і у найманні кілерів, і у торгівлі спиртом. На сьогодні усе це не припинилося. Готуються провокації щодо мене особисто. Мене мають звинуватити у торгівлі спиртом. Розробляються схеми про звинувачення у торгівлі наркотиками. Не здивуюся, що придумають і ще якісь речі. Але питання йде не тільки про мене особисто і про членів команди. На сьогоднішній день відбуваються обшуки у деяких підприємствах. Є інформація, що готується провокація щодо інших членів команди, людей змушують на них писати скарги за вигаданими справами про шахрайство, про ще якісь злодіяння. І тому ми хочемо офіційно заявити про свою позицію. Що це є неприйнятним, це є розхитуванням ситуації у місті і це є наступом на демократію та не припустимо", - зазначив чернівецький міський голова.

До його заяви долучилися і присутні під час онлайн-брифінгу депутати обласної та міської ради Володимир Мороз, Сергій Гринюк, Наталія Дембіцька та Наталія Калмикова. Вони заявили, що нинішній тиск не вплине на ті позитивні зміни, які планують впроваджувати у Чернівцях.

У пресслужбі прокуратури Чернівецької області кореспонденту Укрінформу повідомили, що наразі не готові коментувати заяви міського голови. Можливо, офіційну відповідь на такі заяви дадуть уже в понеділок, 22 лютого.