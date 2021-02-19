В офісі і вдома: у Миколаєві - масові обшуки у чиновників сфери ЖКГ

У Миколаєві поліція проводить 11 обшуків у Департаменті житлово-комунального господарства міської ради та вдома у його керівників у справі про заволодіння бюджетними коштами.

Про це передає Укрінформ з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«19 лютого правоохоронці проводять 11 санкціонованих обшуків у ДЖКГ, підприємствах та у місцях проживання керівників департаменту. Встановлено, що в результаті злочинних дій службових осіб інтересам місцевої громади та держбюджету спричинено матеріальну шкоду на понад 2 мільйони гривень», - йдеться у повідомленні.

Обшуки у Департаменті ЖКГ міськради Миколаєва та вдома у його керівників / Фото: ГУ Нацполіції у Миколаївській області

Зазначається також, що Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За даними поліції, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту ЖКГ міськради та комунальних підприємств міста розробили схему привласнення грошових коштів державного та місцевого бюджетів.

Вони дублювали виконані роботи, завищуючи їхні обсяги або частково не виконуючи в рамках укладених договорів через підконтрольні суб’єкти господарювання.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі до восьми років.

Як повідомлялося, працівники Національного антикорупційного бюро провели обшуки у центральному офісі Енергоатома.