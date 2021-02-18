На Миколаївщині торік відремонтували та реконструювали 7 соціальних об’єктів

На Миколаївщині в рамках програми «Велике будівництво - 2020» відремонтували та реконструювали 7 соціальних об’єктів на понад 39 млн грн.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.

«Зокрема, відремонтовано та реконструйовано 2 садочки, 1 школа та 4 спортивних об’єкти. На реалізацію цих проєктів виділено 39,3 млн грн. У тому числі з Державного фонду регіонального розвитку – 15,3 млн грн, з місцевих бюджетів – 24 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йдеться про два дитсадочки, після ремонту та реконструкції яких 111 дошкільнят вже навчаються та проводять час у зручних умовах. Це Новоіванівський №9 «Малятко» Баштанського району та № 72 у м. Миколаєві. Також завдяки реконструкції системи опалення та термосанації будівлі Снігурівської загальноосвітньої школи №4 створено комфортні умови для безпечного перебування та навчання 1200 учнів.

"Велике будівництво" дало можливість понад 490 тисячам мешканців області займатися спортом та активно відпочивати. Це сталося завдяки реконструкції спортивних майданчиків ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб», капітального ремонту футбольного поля у школі №48, ремонту спортивного майданчика у школі №61 м. Миколаєва, а також реконструкції спортивного комплексу в смт Ольшанське, - зауважили в ОДА.

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Загалом до програми «Велике будівництво 2020» було включено 14 об’єктів, які будуть завершені у 2021 році.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні.

Фото з відкритих джерел