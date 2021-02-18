Порятунок 3000 бійців: у лікарні Мечникова створили електронний атлас поранень

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.І.Мечникова на основі майже семирічного досвіду лікування українських бійців створили електронний атлас бойової вогнепальної травми.

Про це повідомив у Фейсбуці генеральний директор лікарні Сергій Риженко, передає Укрінформ.

За словами Риженка, участь в роботі над атласом взяли нейрохірурги, хірурги, травматологи, реаніматологи закладу: Андрій Сірко, Сергій Косульников, Валерій Томілін, Віталій Пелех, Володимир Куник, Анатолій Галущак, Володимир Дубина, В’ячеслав Гришин, Анатолій Комок, Олександр Толубаєв.

Читайте також: Зеленський подякував Червоному Хресту за допомогу на Донбасі

"Результати порятунку трьох тисяч бійців узагальнені в цій титанічній роботі", - зауважив керівник лікарні.

Також він повідомив, що до сьомої річниці початку російсько-української війни планується зробити атлас інтерактивним.