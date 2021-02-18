На Буковині в дитячій COVID-лікарні - найбільша кількість хворих із початку пандемії

У Чернівецькій обласній дитячій лікарні, яка приймає дітей із коронавірусом з усієї області, наразі перебуває 61 дитина. Це найбільша кількість госпіталізованих дітей із початку пандемії.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла заступниця головного лікаря Чернівецької обласної дитячої лікарні Оксана Знак.

"В нашій лікарні ситуація складна. Впродовж останнього тижня, десяти днів, значно збільшилася кількість госпіталізованих дітей. Такої завантаженості інфекційного стаціонару ще не було від початку епідемії. Станом на сьогоднішній ранок у лікарні перебувала 61 дитина зі 106 передбачених ліжок. У 28 із госпіталізованих дітей коронавірус підтверджений, решта - із підозрою. А із шести місць у реанімації зайнято 5 ліжок", - розповіла лікарка.

За її словами, двоє дітей у важкому стані поступили у реанімацію лікарні минулої доби. У них підозрюють COVID-19. Натомість троє пацієнтів у важкому стані залишаються у відділенні інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні, але підозра на коронавірус у них уже знята. Важкість їхнього стану зумовлена іншими хворобами.

"Кожного дня госпіталізуємо близько 10 діток, бувало навіть 12 дітей за добу. Вчора, наприклад, додалося 8 маленьких пацієнтів. Це діти різного віку, 12-ти не виповнилося і року", - додала Знак.

Як повідомляв Укрінформ, у Чернівецькій області рекомендували усі школи перевести на дистанційну форму навчання через зростання кількості хворих на коронавірус.

Станом на 18 лютого у Чернівецькій області зафіксували 49 963 випадки інфікування COVID-19, із них 43 311 пацієнтів одужали, 947 людей померли. В Україні лабораторно підтвердили 1 287 141 випадок COVID-19, із них за добу – 6 237.