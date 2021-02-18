У Запорізькій області COVID-щеплення погодились робити 1500 медиків

В Запорізькій області вже надали згоду на вакцинацію від коронавірусу 1500 медиків, ще майже 4000 медичних працівників перехворіли на COVID-19 та мають відтермінувати вакцинацію на пів року.

Про це під час брифінгу в Запорізькій ОДА сказала завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ" Марина Колерова, передає кореспондент Укрінформу.

"В Запорізькій області медиків, які працюють в стаціонарах з ковідними хворими - 4500, але більшість з них вже перехворіли і мають відтермінувати щеплення на 6 місяців. Тих, хто не перехворів і вже дали згоду на проведення щеплення, - 1500. Тих, хто поки що проти щеплення, - не більше 10%", - прокоментувала Колерова.

За даними лабораторного центру МОЗ, в Запорізькій області за час карантину коронавірусом перехворів 3971 медичний працівник (у тому числі і ті, хто працюють в ковідних госпіталях), від ускладнень помер 21 медик.

Що стосується вакцини та умов її зберігання, то одна вакцина, якою планують щеплювати українців, може зберігатись в звичайних для вакцин умовах - +2+8 градусів. Інша вакцина Pfizer - потребує низкотемпературних умов - 70-80 градусів.

"В регіони вакцина буде поставлятися саме в цих умовах, в спеціальних боксах. Цим займається спеціальна логістична компанія. Вакцина в такому вигляді буде зберігатись в обласному складі і за необхідності буде видаватись мобільним бригадам. Після розмороження її необхідно використати протягом 5 діб, але в замороженому вигляді з контролем якості температури вона буде зберігатись в боксах на складі", - пояснила Колерова.

Перші вакцини мають надійти в регіони вже на початку березня. Вакцинація буде безкоштовною і проходитиме в 5 етапів протягом 2021 - 2022 років.