Шквальний вітер і двометрові хвилі: на Азовському морі - штормове попередження
Укрінформ
В акваторії Азовського моря 19 лютого очікуються сильні пориви вітру 25-28 м/c, висота хвиль у відкритій частині моря 12-20 дм.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.
“19 лютого вночі та вранці на акваторії Азовського моря сильний вітер, пориви 25-28 м/c, сильна хуртовина; висота хвиль у відкритій частині моря 12-20 дм, швидке обледеніння суден (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)”, - йдеться у повідомленні.