У Кременчуці попрощалися з двома бійцями, які загинули на Донбасі

У Кременчуці відбулася церемонія прощання з десантниками Олександром Войтенком і В’ячеславом Олексієнком, які загинули в зоні проведення ООС 14 лютого.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Полтавської обласної держадміністрації.

Церемонія пройшла у Міському палаці культури за участі представників міської і обласної влади, військових підрозділів ЗСУ, силових відомств, учасників АТО та ООС, громадськості.

Кременчук попрощався із земляками, які загинули на Донбасі / Фото: Пресслужба виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі загиблих поховають на Алеї Героїв Свіштовського кладовища.

Як зазначили у Кременчуцькій міськраді, капітан Войтенко Олександр Володимирович служив командиром взводу вогневої підтримки в Першій десантно-штурмовій роті військової частини А1493. Народився 30 квітня 1974 року в м. Полтава. Військовий за фахом, закінчив Полтавське вище зенітне ракетне командне училище. Був призваний на службу до Збройних сил України за контрактом Козельщанським РВК Полтавської області від 12 березня 2018 року. У нього залишилася дружина.

Солдат Олексієнко В’ячеслав Сергійович служив стрільцем - помічником гранатометника Першої десантно-штурмової роти військової частини А1493. Народився 17 квітня 1987 році у Кременчуці. Учився в Кременчуцькому професійному ліцеї ім.А.С.Макаренка. В’ячеслав Олексієнко був призваний на службу до Збройних Сил України по контракту Кременчуцьким ОВК Полтавської області від 21 жовтня 2019 року. У нього залишилися дружина та матір.

Як повідомляв Укрінформ, 14 лютого в районі селища Новолуганське на Донеччині внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинули троє десантників із 81-ї бригади ДШВ - капітан Олександр Войтенко, старший солдати Дмитро Мироненко та В’ячеслав Олексієнко.

Наразі розглядаються три ймовірні причини підриву: порушення правил поводження з боєприпасами і вибуховими пристроями; теракт незаконних збройних формувань за допомогою дистанційного підриву міни; недбале ставлення військових до служби, що виразилося в неналежній організації служби та переміщенні військових під час виконання бойових завдань.