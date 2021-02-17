Хмельницькі депутати просять владу фінансувати військові шпиталі з держбюджету

Депутати Хмельницької міськради прийняли на сесії звернення до Президента, Кабміну і Верховної Ради щодо фінансування госпіталів для ветеранів війни з держбюджету, а не з Національної служби здоров’я.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Є.

«Має бути невідкладно вирішене питання щодо фінансування госпіталів ветеранів війни не Національною службою здоров'я за пакетом медичних послуг, а з бюджету держави, що дозволить ветеранам війни, учасникам АТО надавати визначені законом пільги у частині медичного обстеження. Просимо на державному рівні передбачити окрему бюджетну програму щодо фінансування спеціалізованих лікувальних закладів», - йдеться у зверненні.

Як зауважив міський голова Олександр Симчишин, після другого етапу медреформи Хмельницький госпіталь ветеранів війни опинився у непростій ситуації, адже за частину послуг, які не увійшли до пакету медичних гарантій, його пацієнтам доводиться платити гроші.

Депутати наголошують, що військові госпіталі треба підтримати й з огляду на те, що в Україні відсутня мережа реабілітаційних центрів для ветеранів.