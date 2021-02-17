У Рівному сталася пожежа у будівлі ОДА

Рятувальники гасять пожежу у будівлі Рівненської обласної державної адміністрації.

Про це у Фейсбуці повідомляє Управління ДСНС в області.

«Рятувальники ДСНС ліквідовують загоряння у приміщенні обласної державної адміністрації. 17 лютого о 14:59 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про задимлення на 2 поверсі обласної адміністрації. На місце події виїхало 5 пожежно-рятувальних відділень Рівного», - йдеться у повідомленні.

У Рівному горить будівля ОДА / Фото: ДСНС

Зазначається, що наразі співробітники ДСНС з’ясовують причину виникнення загоряння. Жертв і постраждалих немає. Людей із приміщення евакуйовано.

Голова ОДА Віталій Коваль пізніше написав у Фейсбуці, що пожежу локалізували.

«У приміщенні обласної державної адміністрації відбулося займання в одному з кабінетів Департаменту агропромислового розвитку. Пожежу вже локалізовано. Жертв немає. Приміщення відключено від електропостачання. Провітрюємо кабінети. Причини пожежі з’ясовуються», - поінформував Коваль.

За його словами, на місці пожежі працювали 9 одиниць техніки ДСНС та 42 рятувальники.