«Не знаю, что такоє тістечко»: у кафе Дніпра клієнтці відмовили в обслуговуванні українською

У Дніпрі звільнили співробітницю кафе, яка відмовилася обслуговувати клієнтку українською мовою.

Як передає Укрінформ, про це повідомля Суспільне Дніпро.

Клієнтка зайшла в кафе Coffein і замовила каву, а до напою попросила тістечко, озвучивши замовлення українською мовою. У відповідь бариста заявила: "Я не знаю, що таке тістечко", а "Дніпро - російське місто було завжди".

Власниця закладу вважає, що клієнтка не зовсім права. "Я не на стороні клієнтки. Я вважаю, що людина може говорити російською. Можливо, потрібно було почати розмову українською, але якщо вона її не знає, то навіщо мову поносити і принижувати нашу Україну. Тому ми будемо шукати україномовних офіціантів і барист, і потім розпочинатимемо свою роботу", - сказала власниця Coffein.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня набрали чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови в сфері обслуговування споживачів. Згідно з цією статтею, державною мовою мають звертатися до споживачів у всіх сферах обслуговування. Така вимога стосується не тільки сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (в тому числі гуртках і секціях), медичне обслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.