Під Харковом перекинувся рейсовий автобус, 10 постраждалих
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Укрінформ
У смт Коротич під Харковом перекинувся рейсовий автобус, постраждали 10 пасажирів.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає Укрінформ.
«Автопригода сталася 17 лютого близько 6:23 у районі 463 км автодороги «Київ-Харків-Довжанський», яка проходить через смт Новий Коротич Харківського району. 41-річний водій автобуса сполученням «Харків-Люботин» не впорався з керуванням та скоїв наїзд на відбійник, після чого автомобіль перекинувся», - йдеться у повідомленні.На Харківщині перекинувся рейсовий автобус / Фото: Національна поліція
За попередньою інформацією поліції, у салоні автобуса перебувало 17 пасажирів, 10 із них отримали тілесні ушкодження і звернулися по медичну допомогу.