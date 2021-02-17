Під Харковом перекинувся рейсовий автобус, 10 постраждалих

У смт Коротич під Харковом перекинувся рейсовий автобус, постраждали 10 пасажирів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає Укрінформ.

«Автопригода сталася 17 лютого близько 6:23 у районі 463 км автодороги «Київ-Харків-Довжанський», яка проходить через смт Новий Коротич Харківського району. 41-річний водій автобуса сполученням «Харків-Люботин» не впорався з керуванням та скоїв наїзд на відбійник, після чого автомобіль перекинувся», - йдеться у повідомленні.

На Харківщині перекинувся рейсовий автобус / Фото: Національна поліція

За попередньою інформацією поліції, у салоні автобуса перебувало 17 пасажирів, 10 із них отримали тілесні ушкодження і звернулися по медичну допомогу.