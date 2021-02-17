Через негоду на Прикарпатті два села повністю без сполучення, ще сім - частково

На Прикарпатті через сильні снігопади ще два населені пункти залишаються без сполучення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

За їхньою інформацією, у Коломийському районі області без автомобільного сполучення залишається село Хмелева, в Івано-Франківському – село Загір’я.

Частково без сполучення залишаються ще 7 населених пунктів.

В області працює 63 одиниці снігозбиральної техніки. Проїзд обмежено на автомобільній дорозі Р-24 Татарів - Коломия - Кам’янець-Подільський (м. Городенка - с. Устечко).

Синоптики обіцяють на Прикарпатті 17 лютого мокрий сніг, ожеледь і налипання снігу.

Раніше в області через снігові замети близько 50 сіл опинилися без сполучення.