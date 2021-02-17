Рятувальники на Донеччині отримали від ООН обладнання на 4 мільйони

Агентство ООН у справах біженців передало Головному управлінню ДСНС у Донецькій області інструменти та обладнання для надання допомоги населенню на суму майже 4 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в ГУ ДСНС.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, рятувальникам, які проводитимуть відновлювальні роботи в населених пунктах на лінії розмежування, вручили сертифікати і передали 23 набори інструментів та обладнання майже на 3 млн грн.

Агентство ООН у справах біженців передало Головному управлінню ДСНС України у Донецькій області інструменти та обладнання для надання допомоги населенню / Фото: ДСНС України у Донецькій області

Заступниця представника Агентства ООН у справах біженців (UNHCR) Ноель Калхун зазначила, що торік рятувальникам передали 7 наборів інструментів та обладнання, але після того, як вони побачили, наскільки результативно та ефективно працюють співробітники ДСНС, відновлюючи зруйновані житлові будинки, було вирішено значно збільшити допомогу.

Крім того, Головне управління ДСНС у Донецькій області отримало від міжнародного партнера 4 пневмокаркасні намети на суму понад 1 мільйон гривень. Ці модулі найближчим часом встановлять у пунктах надання допомоги населенню, що розташовані біля КПВВ на території Донецької області.

Як повідомлялося, уже чотири роки рятувальники Донеччини відновлюють житло, яке постраждало від обстрілів. Так, тільки за минулий рік за участю бригад ДСНС було відновлено майже тисячу будинків, які розташовані майже впритул до лінії фронту.