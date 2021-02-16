Зеленський звільнив і призначив ряд голів РДА
Тексти відповідних розпоряджень оприлюднені на сайті глави держави, передає Укрінформ.
Зокрема, Президент звільнив Олександра Капітоненка з посади голови Волноваської районної державної адміністрації Донецької області, Богдана Свіщовського - з посади голови Снятинської РДА Івано-Франківської області, Вікторію Ємець - з посади голови Миргородської РДА Полтавської області, Віталія Бурбику - з посади голови Сумської РДА Сумської області. Як зазначається у документах, усіх їх звільнено "згідно з поданою заявою".
Крім того, Президент звільнив Наталію Букрєєву з посади голови Мангушської РДА Донецької області та водночас призначив її головою Маріупольської райдержадміністрації.
Також у Донецькій області Андрія Бондаренка звільнено з посади голови Покровської районної державної адміністрації та знову призначено на цю посаду.
Так само Сергія Приходька звільнено з посади голови Роздільнянської райдержадміністрації Одеської області і знову призначено на цю посаду.
Глава держави також звільнив Анатолія Рижого з посади голови Володимирецької районної державної адміністрації Рівненської області і призначив його головою Вараської РДА.
Фото: Офіс Президента