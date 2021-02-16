Перша хвиля COVID-вакцинації на Львівщині охопить понад 3000 осіб

У Львівські області під час першої хвилі вакцинації планують охопити 3 382 осіб, із них половина – медичний персонал, інші кандидати на щеплення – мешканці будинків для літніх людей та обслуговуючий персонал.

Про це під час сесії Львівської обласної ради зазначила керівник Львівського обласного лабораторного центру, епідеміолог Наталія Іванченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«1 520 медиків по Львівщині зголосилися вакцинуватися в першій хвилі, з них 1092 – медпрацівники ЗОЗ, і 428 - медперсонал екстрених бригад. Загалом в «ковідних» бригадах в нас працює понад 3 тис. людей. , але така історія склалася тому, що згідно рекомендаціям МОЗ ті люди, які перехворіли на коронавірус, мають вакцинуватися через 6 місяців після перенесеного захворювання. У нас на Львівщині захворіло 5 300 медиків. Тому в нас таке не велике число медиків, які готуються до вакцинації. Ми в першу хвилю ще додали літніх людей, які знаходяться в будинках престарілих, разом із персоналом і вийшло 3 382 людини», - повідомила Іванченко.

За словами керівниці обласного лабцентру, вакцинування відбуватиметься в п’ять етапів: перший – працівники ковідних стаціонарів, мешканці будинків для людей похилого віку і військовослужбовці на передовій; другий – люди, які мають високий рівень ризику інфікуватися, зокрема, соціальні працівники, медики інших лікарень, люди старші 80-ти років; на третьому етапі вакцинують тих людей, які виконують функції з підтримки та безпеки діяльності держави (СБУ, ДСНС та ін.), вчителі; четвертий – особи старші 60-ти років, дорослі з супутніми захворюваннями; п’ятий – все населення, яке бажає вакцинуватися.

«Ще в суботу ми мали інформацію, що Україна і, зокрема, Львівщина отримає вакцину по програмі COVAX. Ми очікували, що за їх підтримки надійде вакцина Pfizer-BioNTech, яка потребує особливих умов зберігання нижче ніж -70 градусів. Її мали привезти в Україну і в розмороженому вигляді розвозити по регіонах. Проте, сьогодні логістика змінилась і перша вакцина, яка надійде в Україну, мабуть, і на Львівщину, буде вакцина AstraZeneca виробництва Великобританії разом зі Швецією», - додала Іванченко.

Щеплення відбуватимуться в два етапи з проміжком від 21 до 28 днів. На Львівщині створено 14 мобільних виїзних бригад (10 по Львову і 4 в області) для здійснення першого етапу вакцинації. Розроблено логістику проведення щеплень від отримання вакцини до безпосередньо вакцинації на тимчасових стаціонарних пунктах на базі «ковідних» лікарень.

Як повідомляв Укрінформ, 15 лютого 2021 року в Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я було подано заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування. Україна отримала інформацію від COVAX про постачання вакцин від виробника Oxford/AstraZeneca у розмірі від 2,2 до 3,7 млн доз у І–ІІ кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що мінімум 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому 2021 року.