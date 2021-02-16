У Хмельницькому відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі бійцю
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Укрінформ
У Хмельницькому на фасаді навчально-виховного комплексу №4 відкрили меморіальну дошку випускнику цього закладу Богдану Бігусу, який загинув на Донбасі.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Хмельницьку міську раду.
Зазначається, що Богдан Бігус служив у 8-му окремому полку спеціального призначення Збройних сил України. Він загинув 18 липня 2019 року біля с. Шуми під окупованою Горлівкою на Донеччині - повертаючись зі своїм товаришем з бойового завдання, натрапив на міну.
Указом Президента від 23 серпня 2019 року Бігус нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).