На Закарпатті фотограф зняла рідкісну лань-альбіноску: у стаді, яке доглядають лісівники Мукачівського району, біла лань - єдина на понад 100 особин.

Про це фотограф Лариса Угрин розповіла в коментарі Укрінформу.

"На фотосафарі в селі Горбок Мукачівського району я їхала, знаючи, що серед стада, котре нараховує понад сто голів, є одна лань, яка відрізняється від усіх. Вона альбіноска, тобто має білу шерсть. У природі альбіноси, як правило, не виживають, але тут в стаді вона почувається просто чудово! Щоправда, впіймати у кадр одну-єдину особину зі ста зовсім непросто. Тут найголовніше — удача і наполегливість", - розповіла Угрин.

На Закарпатті фотограф зняла рідкісну лань-альбіноску / Фото з архіву Лариси Угрин

Вона повідомила, що знала наперед про існування лані-альбіноски — від знайомих, які були в Горбку напередодні, та від єгеря, який згодом підтвердив цю інформацію.

"Тобто, ми знали, що вона є, і коли все стадо біжить, то її теж відразу видно, інша справа, що дуже важко було її сфотографувати: лані дуже лякливі, а ще мають гарний слух та нюх, отже наблизитись до них вкрай тяжко. Тому для такого фотополювання потрібно мати довгофокусний об‘єктив і чекати звірів, десь сховавшись і не рухаючись. Мені вдалося зняти альбіноску лише в одному місці — коли вони стояли і нікуди ще не бігли: вираховували траєкторію втечі від нас", – сказала Угрин.

Фотограф розповіла, що фотополювання на диких звірів, навіть коли стадо обмежене вольєрним парканом, як у Горбку, – справа нелегка, але все одно дуже цікава та захоплююча.

"Як висновок — купа чудових вражень та фото, відчуття справжнього сафарі. Тому рекомендую лісництво в Горбку до відвідування любителям дикої природи, і фотографам передусім", – додала Угрин та пожартувала, що дуже рада, що ланям не потрібно буде віддавати фотографії.

З фотографіями можна ознайомитися за посиланням.