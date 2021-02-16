У Кривому Розі чоловік погрожував підірвати квартиру, ЗМІ пишуть – батьків Зеленського

Поліція Кривого Рогу Дніпропетровської області затримала чоловіка, який здійснив неправдиве повідомлення про замінування квартири у багатоповерхівці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

“Ввечері 15 лютого до поліції зателефонував невідомий та повідомив, що планує підірвати одну з квартир на території Металургійного району”, - йдеться у повідомленні.

Під час обстеження оселі працівники вибухотехнічної служби не виявили жодного вибухового чи небезпечного для життя пристрою.

Правоохоронці за лічені години встановили особу 59-річного непрацюючого місцевого жителя, який перебував за місцем мешкання з ознаками алкогольного сп’яніння. У нього вилучили сім-карту і телефон, з якого надійшло повідомлення про замінування.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 6 років.

Правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, зловмисник погрожував підірвати квартиру батьків Президента Володимира Зеленського. Причиною такого вчинку стало невдоволення чоловіка розміром своєї пенсії, яка становить 2 тис. грн. Він заявив, що вибух не планував, а просто хотів поспілкуватися з Президентом.