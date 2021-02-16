Негода в Україні: рух вантажівок обмежений у двох областях

На Волині та Івано-Франківщині продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту для забезпечення прибирання снігу на дорогах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що за інформацією Укравтодору проїзд дорогами загального користування забезпечено.

“Продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки: Волинська область - на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцьк-Радомишль-Демидівка-Дубно, Т-03-05 Шацьк-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі). Івано-Франківська область - на а/д Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка)”, - йдеться у повідомленні.

Для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено близько 1 тис. 250 осіб та 990 од. техніки.

На території Івано-Франківської області для забезпечення проїзду залучено 2 од. інженерної техніки ДСНС України.

На в'їздах до м. Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.

Для моніторингу обстановки погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС продовжують чергування 10 чоловік та 6 одиниць техніки.

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Як повідомлялося, підрозділами ДСНС за добу вивільнено з снігових заметів 128 транспортних засобів (з початку негоди вивільнено 2 тис. 777 од., у т.ч. 106 карет ШМД, 80 автобусів) та надано допомогу 240 особам (з початку негоди 5 тис. 356 особам). Прибрано 23 повалених дерева.

15 лютого важкою інженерною технікою ДСНС проведено розчистку автодоріг протяжністю 122 км, а саме: Хмельницька – 71 км, Івано-Франківська – 22 км, Львівська – 15 км, Волинська – 14 км.

Від ДСНС залучено близько 396 чол. о/с та 92 од. техніки (з початку негоди понад 4 тис. 500 чол. о/с та 1 тис. 347 од. техніки).