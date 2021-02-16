Негода в Україні: рух вантажівок обмежений у двох областях
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.
Зазначається, що за інформацією Укравтодору проїзд дорогами загального користування забезпечено.
“Продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки: Волинська область - на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцьк-Радомишль-Демидівка-Дубно, Т-03-05 Шацьк-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі). Івано-Франківська область - на а/д Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка)”, - йдеться у повідомленні.
Для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено близько 1 тис. 250 осіб та 990 од. техніки.
На території Івано-Франківської області для забезпечення проїзду залучено 2 од. інженерної техніки ДСНС України.
На в'їздах до м. Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.
Для моніторингу обстановки погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС продовжують чергування 10 чоловік та 6 одиниць техніки.
Як повідомлялося, підрозділами ДСНС за добу вивільнено з снігових заметів 128 транспортних засобів (з початку негоди вивільнено 2 тис. 777 од., у т.ч. 106 карет ШМД, 80 автобусів) та надано допомогу 240 особам (з початку негоди 5 тис. 356 особам). Прибрано 23 повалених дерева.
15 лютого важкою інженерною технікою ДСНС проведено розчистку автодоріг протяжністю 122 км, а саме: Хмельницька – 71 км, Івано-Франківська – 22 км, Львівська – 15 км, Волинська – 14 км.
Від ДСНС залучено близько 396 чол. о/с та 92 од. техніки (з початку негоди понад 4 тис. 500 чол. о/с та 1 тис. 347 од. техніки).