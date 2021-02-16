Чому горять готелі в курортній Одесі?

Апарт-готель на 24 номери "маскувався" в курортній Аркадії під дачний будиночок генерала-відставника

Чергова масштабна пожежа, що призвела недавно до людських жертв у житловому будинку в районі Аркадії, викрила низку системних проблем готельно-рекреаційного бізнесу в Одесі.

Коли підрозділи ДСНС прибули за викликом на вулицю Посмітного, 10/12"Г", виявилось, що жодна з десяти пожежних машин не зможе під'їхати до палаючої будівлі площею 1275 метрів: при будівництві були порушені вимоги протипожежних і будівельних норм – відсутні під'їзні шляхи і протипожежні розриви між двома будівлями "казарменого типу". Довелось гасити полум'я передусім з даху сусіднього апарт-готелю Arсadia Аpartments, зведеного майже впритул.

Така ж ситуація, як з'ясувалось, і з входом-виходом із житлового будинку, пристосованого власником для прийому постояльців: коли загорілись приміщення третього поверху – люди кинулись довгим 45-метровим коридором, щоби пробитись крізь полум'я і дим до єдиних дверей із будинку. Чи варто дивуватись, що двоє чоловік з дев'ятнадцяти при цьому загинули, отруївшись продуктами горіння, ще троє отримали опіки шкіри чи дихальних шляхів, інші встигли вибігти з палаючого приміщення чи вистрибнути з вікон із другого поверху?

Сергій Резнічук – один із тих, хто врятувався від вогню, вистрибнувши у вікно 2-го поверху. За його словами, "коли відкрив двері з кімнати, побачив, що коридор – весь у їдкому диму. Біля вихідних дверей у кінці коридора з’юрмились люди, які не могли вийти й кричали у розпачі. Вирішив стрибати з вікна..."

Сергій Резнічук / Фото: Думська

Почувши від Резнічука, що ніхто з персоналу апарт-готелю не сповістив постояльців про пожежу в будівлі й екстрену еквакуацію, журналісти почали цікавитись у прибулих представників облуправління ДСНС: чому допущено діяльність готельного закладу, в якому не функціонувала система протипожежного захисту й оповіщення? Заступник керівника облуправління Олег Крицький парирував: "Ми взагалі-то прибули за викликом про пожежу в 3-поверховому житловому будинку. Вже на місці з'ясували, що йдеться про будівлю з одним під'їздом, де постояльцям здавали кілька десятків кімнат, і що фактично до будинку неможливо підігнати техніку з водою – через надто щільну забудову заледве пожежну драбину поставили..."

Як твердили рятувальники й правоохоронці, ніхто не знав про готельний бізнес власника будинку, що міг, вочевидь, уникати оподаткування доходів і зборів, не оформляючи офіційно на роботу персонал і нехтуючи вимогами пожежної безпеки. Не було й готельної реклами: люди приходити сюди, помітивши вивіску Arсadia Аpartments на сусідній двоповерховій будівлі, й звертались за послугами як до апарт-готелю чи хостелу.

Чому щорічно виникають смертоносні пожежі, які підточують туристичний імідж Одеси? Чи аналізують ситуацію посадовці інформаційно-аналітичних структур облуправлінь ДСНС, ГУНП, мерії Одеси, щоб у подальшому запобігати правопорушенням з боку деяких готельєрів? Адже трагедії у курортній Аркадії передували смерті постояльців у готельно-рекреаційних закладах "Токіо стар", "Вікторія" тощо.

Тим часом, розслідування обставин, що призвели до трагедій, і покарання винуватців резонансних злочинів нерідко скидаються на безкінечну судову тяганину? Чи то через непереконливі висновки експертів, чи неповноту доказів слідства – справи в судах роками "буксують". Дійшло до того, що родини потерпілих залучають за свій кошт зарубіжних експертів, які знаходять додаткові зачіпки у справах, а буквально наприкінці січня Київський райсуд Одеси розпочав розгляд позову потерпілих внаслідок пожежі на Дачі Ковалевського до Слідчого управління ГУ НП в області й Одеської прокуратури за проявлену "бездіяльність посадових осіб при проведенні досудового розслідування".

Природно, що відразу після чергової трагедії в Аркадії, причини й обставини якої встановлюють слідчі НПУ й облпрокуратури, кореспондент Укрінформу звернувся за коментарями щодо аналізу ситуації та превентивних заходів до керівництва Одеського главку НПУ, мерії, податкової міліції та ДСНС. Однак довелось зіткнутися з тим, що не скрізь, на жаль, посадовці виявились готовими до актуального діалогу, прикриваючись службовою "таємницею".

Фото: Думська

Складається враження, що існування деяких схем будівельно-готельного бізнесу вважають за краще тримати під грифом "таємно". Чи варто, приміром, розголошувати, як вдалося звести на безкоштовно отриманій земельній ділянці в рекреаційній зоні Аркадії та узаконити в 2010 році через облДАБІ (керівник Володимир Цірулик) "дачний будиночок", а точніше, 3-поверхову житлову будівлю площею 1275 метрів, а згодом його трансформувати в апарт-готель, про існування якого знають, як не дивно, лише постояльці? Втім, і деякі сусіди власника вигорілої будівлі зуміли якось обійти державні будівельні норми (ДБН), погоджуючи будівництво й узаконюючи пізніше свої об'єкти нерухомості для організації готельного бізнесу, не переймаючись дотриманням вимог щодо відстаней між житловими будинками і протипожежних розривів.

Власне, можна хіба що припускати, чому так неохоче відреагувало керівництво ГУ НП в області на пропозицію надати коментар щодо результатів розслідувань махінацій і правопорушень у сфері готельно-рекреаційного бізнесу. І навіть під час зустрічі очільник cлідчого управління Олександр Саламаха вагався, чи не віднести до таємниці слідства кількість призначених експертиз у кримінальному провадженні №120263510000007, що стосується пожежі на вул. Посмітного. Зрештою, з'ясувалось, "усього їх чотири: пожежно-технічна, судово-медична, комплексна електротехнічна і комплексна будівельно-технічна", що дасть змогу слідчим Одеського райуправління №1 більш точно обґрунтувати, на думку підполковника Саламахи, висунуті докази щодо підозрюваного у справі про пожежу на вул. Посмітного, 10/12 "Г".

Олександр Саламаха

Торкнувшись якості та оперативності завершених розслідувань стосовно пожеж у готельно-рекреаційних закладах "Токіо стар" і "Вікторія", керівник cлідчого управління дав високу оцінку слідчим і процесуальним діям своїх колег, що забезпечили повне і всебічне розкриття злочинів та передали обвинувальні акти для розгляду в суди. "Так само, як при розслідуванні обставин пожежі в готелі "Токіо стар", своєчасно і якісно виконали слідчі комплекс першочергових слідчих дій у другій декаді січня 2021 року, встановлюючи обставини злочину на вулиці Посмітного, що призвів до пожежі й загибелі людей у будинку №10/12", – акцентував підполковник Саламаха.

Втім, хіба не через промахи слідчих одному з двох співвласників згорілого готелю "Токіо стар", що став головним фігурантом провадження, вдалося – через три дні після загибелі у вогні дев'яти постояльців – безперешкодно відбути за межі території України і на 8 місяців випасти з поля зору слідства?

Згорілий готель "Токіо стар" / Фото з архіву

Не менш важливо, чи відомо правоохоронцям, скільки сотень одеських готельєрів спеціалізуються у розвитку мережі міні- та апарт-готелів, чи всі діють легально і чи налагоджена взаємодія з працівниками ДСНС для запобігання екстремальним ситуаціям?

Однак з'ясовується, що інформаційно-аналітичний відділ ГУ НП не аналізує проблематики діяльності більш як ста готельних закладів різного типу. Так само не вбачає заступник очільника главку суттєвого промаху поліції у допущенні виїзду за кордон одного з двох підозрюваних у резонансній кримінальній справі. Словом, поліція раз у раз провалюється у відповідях, але ні тіні збентеження...

У міської влади ставлення до чергового "НП" в готельному бізнесі, як довелось пересвідчитись, інакше. За словами голови Приморської райадміністрації Одеси Марата Корольова, "вирішено здійснити ґрунтовну перевірку законності діяльності міні- та апарт-готелів у житлових будинках з тим, щоб запобігти таким трагедіям, як у "Токіо стар" чи апарт-готелі на Посмітного". Корольов додав, що при спілкуванні з керівництвом управлінь ДСНС, Нацполіції та ДПСУ вже ініціював створення повноважних комісій у складі досвідчених фахівців цих відомств і представників місцевого самоврядування, щоб з'ясувати якість послуг готельних закладів, їх пожежно-технічний стан і подання за підсумками перевірок проєкту збалансованого рішення міськвиконкому.

Марат Корольов / Фото: Одеська міська рада

«Одесити мають знати: ми не збираємось потурати готельєрам-правопорушникам чи покривати махінації при оподаткуванні доходів і зборів, – акцентував голова райадміністрації. – Сподіваємось, що органи слідства встановлять найближчим часом коло осіб, причетних до виготовлення й затвердження проєкту будівництва 3-поверхової житлової будівлі в рекреаційній зоні – замість дачного будинку».

Також органи слідства повинні з'ясувати, чи мав право власник житлового будинку надавати послуги постояльцям і чи не покривали махінацій та правопорушень посадовці різних відомств – від податківців до поліцейських – доки не сталась трагедія.

Варто зазначити, що у Центрі обслуговування платників Приморської ДПІ Південного управління ДФС в Одесі пояснюють обмеження контролю за діяльністю міні- та апарт-готелів і виявлення незаконно функціонуючих готельних закладів – введеним мораторієм на перевірки таких суб'єктів господарювання в умовах протидії поширенню COVID-19. А в.о. начальника ГУ ДФС в Одеській області Дмитро Кучеров уточнив, що "працівники податкової міліції взагалі не уповноважені контролювати діяльність таких суб'єктів господарювання, як апарт-готелі, оскільки обсяг їх річних платежів до бюджету не сягає 3 млн грн".

У свою чергу, керівник Управління запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС в області Валентин Гончарук розповів, що інспектори відділу нагляду за суб'єктами господарювання здійснюють протягом останніх років передусім планові перевірки стану пожежної безпеки на підприємствах і в закладах, а також виїжджають за вмотивованими заявами громадян. Зокрема і при збоях у функціонуванні електромереж і систем сигналізації, для перевірки приладів опалення, шляхів евакуації на об'єктах з розміщенням літніх людей і готельних закладів, що пов'язано з низкою пожеж і людськими жертвами. За підсумками перевірок торік було скеровано 215 позовів до адміністративного суду щодо застосування до керівників закладів заходів реагування, часткового чи повного зупинення роботи закладів-порушників вимог пожежної безпеки.

"У центрі уваги наших інспекторів – стан протипожежних систем, інструктажі персоналу і наявність первинних засобів пожежогасіння, бо від цього залежить життя і здоров'я людей. Завдяки профілактичним заходам торік на 16% скоротилась кількість пожеж порівняно з попереднім роком, на третину зменшилась кількість загиблих у вогні, – зазначив Гончарук.

Фото: ДСНС України

Що стосується п'яти жертв і постраждалих під час пожежі у 3-поверховому будинку на вул. Посмітного, то 12 підрозділів рятувальників оперативно прибули 17 січня за місцем виклику. Загорівся будинок, згідно з висновком пожежно-технічної експертизи, через перевантаження електромережі будівлі постояльцями. Слідство встановить, у чому саме полягають порушення низки вимог пожежної безпеки, що призвели до загибелі людей, з боку затриманого правоохоронцями власника будівлі, резюмував Гончарук.

На думку фахівця, запобігти виникненню масштабних пожеж у готельно-рекреаційних закладах Одеси можна лише скоординованими зусиллями суб'єктів господарювання, владних і правоохоронних структур і громадськості "перлини біля моря".

Михайло Аксанюк, Одеса

Перше фото: Думська