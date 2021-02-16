Тіло бійця, який загинув на Донбасі, увечері доставлять у Харків

Тіло 26-річного старшого солдата-контрактника Дмитра Мироненка, який 14 лютого разом з іще двома військовими загинув у Донецькій області внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої, увечері доставлять у Харків із Бахмута Донецької області.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив заступник військового комісара Харківського облвійськкомату з питань морально-психологічного забезпечення підполковник Микола Шарий.

«Зараз тіло старшого солдата-контрактника Дмитра Мироненка, що перебувало на розтині у Бахмуті у рамках експертного дослідження, підготували до евакуації до Харкова. За нашими даними, спецтранспорт із тілом та супроводжуючими особами, зокрема матір'ю загиблого, о 13:00 вирушить з Бахмута та близько 18:00, враховуючи засніжені дороги, прибуде до Харкова», - зазначив Шарий.

За його словами, поховання солдата відбудеться завтра, 17 лютого, об 11:00 на Алеї героїв на 18-му міському кладовищі.

Поховання відбудеться за рахунок Міністерства оборони та Харківської міської ради. Щодо матеріальної допомоги родини, то це питання вирішується у Міноборони. Виплати у зв'язку із загибеллю військового під час захисту Батьківщини - 1,7 млн грн.

За словами представника військкомату, Дмитро Мироненко служив за контрактом у елітних військах.

«Відбір до 81-ї аеромобільної бригади здійснюється за фізичними та психологічними характеристиками, а служба потребує хоробрості та відваги. Дмитро, якому у березні виповнилося б лише 27 років, повністю відповідав цим вимогам», - сказав Шарий.

Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження у зв’язку зі смертю трьох українських військовослужбовців складу Об’єднаних сил на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганського.

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За попередньою інформацією, 14 лютого близько 10:00 в районі Новолуганського під час переміщення з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинуло троє військових.