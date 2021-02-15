Львівські бабаки не віщуватимуть прихід весни, бо ще сплять
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
«Цього року ми не робимо прогнозу за поведінкою бабаків, тому що вони міцно сплять. Вони не прокидаються і не рухаються, у зв’язку із такими аномальними погодними умовами — низькими температурами і великою кількістю снігу», - наголосив директор Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович.
Антахович розповів, що прогноз за бабаками на Стрітення робиться якраз тому, що в природі в цей день тварини вперше після зимівлі вилазять на поверхню з нір.
Щодо інших тварин, то 14 лютого в центрі спостерігали, як тукують фазани та павичі до своїх самок — вони однозначно відчувають швидкий прихід весни. Ще одна відома прикмета на Стрітення — якщо зранку курка не нап'ється води з калюжі, то значить, що весна буде ранньою.
«Тобто ми маємо хороший прогноз, але треба розуміти, що рання весна — це все одно не раніш як за чотири тижні від сьогодні, тобто після 15 березня", — підсумував директор центру.
Як повідомляв Укрінформ, 2 лютого на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна в селищі Гайдари бабак Тимко III, якого традиційно будять у перші дні лютого, теж спрогнозував прихід ранньої весни.
Фото: Роман Балук