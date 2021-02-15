Львівські бабаки не віщуватимуть прихід весни, бо ще сплять

У Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центрі цього року бабаки не віщуватимуть прихід весни на Стрітення, бо ще сплять. Але фахівці стверджують, що весна буде рання, її слід чекати з 15 березня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Цього року ми не робимо прогнозу за поведінкою бабаків, тому що вони міцно сплять. Вони не прокидаються і не рухаються, у зв’язку із такими аномальними погодними умовами — низькими температурами і великою кількістю снігу», - наголосив директор Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович.

Антахович розповів, що прогноз за бабаками на Стрітення робиться якраз тому, що в природі в цей день тварини вперше після зимівлі вилазять на поверхню з нір.

Щодо інших тварин, то 14 лютого в центрі спостерігали, як тукують фазани та павичі до своїх самок — вони однозначно відчувають швидкий прихід весни. Ще одна відома прикмета на Стрітення — якщо зранку курка не нап'ється води з калюжі, то значить, що весна буде ранньою.

«Тобто ми маємо хороший прогноз, але треба розуміти, що рання весна — це все одно не раніш як за чотири тижні від сьогодні, тобто після 15 березня", — підсумував директор центру.

Як повідомляв Укрінформ, 2 лютого на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна в селищі Гайдари бабак Тимко III, якого традиційно будять у перші дні лютого, теж спрогнозував прихід ранньої весни.

Фото: Роман Балук