В Україні визначили учасників на світову першість «Битви націй»

У Вінниці на відбірковому турнірі визначились учасники національної збірної з історичного середньовічного бою, які представлятимуть Україну на світовій першості «Битва націй».

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила дворазова переможниця відбіркового турніру, очільниця клубу історичної реконструкції «Аркона»Ольга Грабовська.

«13-14 лютого у Вінниці, у міському палаці мистецтв «Зоря» пройшов відбірковий турнір до збірної України з історичного середньовічного бою в одиночних номінаціях. Брало участь близько 50 бійців з Києва, Одеси, Харкова, Вінниці, Житомира і Дніпра. На переможців кожної з номінацій чекає участь у світовій першості «Битва націй», - повідомила Грабовська.

Згідно з повідомленням, учасники турніру змагалися у п’яти номінаціях, - щит-меч, баклер-меч, півтораручний меч, бої на алебардах і повноконтактні профбої у трьох вагових категоріях. Окремо проводилися змагання серед жінок та чоловіків.

За підсумками змагань до складу національної збірної увійшли майстри середньовічного бою, які займали 1-3 місця у кожній із номінацій. Усього ж на «Битві націй» Україну представлятимуть 22 спортсменів, позаяк частина бійців займала призові місця у більш ніж одній номінації.

Як повідомлялося, «Битва націй» (Battle of the Nations) — це міжнародний чемпіонат світу з історичного середньовічного бою. Це повноконтактні змагання, в яких використовується залізна (не заточена) зброя і стандартизований перелік правил. Національні збірні змагаються в кількох номінаціях. Цьогоріч відбудеться 1-4 липня 2021 року у Румунії, в м. Орадя.

Фото: Ольга Грабовська / Facebook