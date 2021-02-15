Національному генетичному банку рослин не вистачає сховища для зберігання насіння

Національний центр генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва ім. Юр'єва (Харків) потребує спеціального сховища для довгострокового зберігання зразків насіння.

Про це розповів Укрінформу заступник директора з наукової роботи з генетичними ресурсами рослин Інституту рослинництва ім. Юр’єва, керівник генетичного банку рослин Віктор Рябчун.

«Дуже потрібно придбати камеру довгострокового зберігання. Вона коштує до пів мільйона, можливо зараз і дорожче вже. Вже зверталися неодноразово: і до Президента, і до уряду. Та нам пишуть, що виділено більше грошей для академії (Національної академії аграрних наук України, якій підпорядковується генбанк - ред.), вирішуйте питання. А академія нам відповідає, що, мовляв, отримали для вас кошти лише на зарплати», - розповів Рябчун.

Наразі генетичний банк рослин має три сховища: в одному підтримується температура від 0 до +4 градусів, ще у двох – 18-20 градусів зі знаком «мінус». Також частина колекції зберігається в скляній тарі, з якої починалася діяльність установи. Наразі зразки з пляшок поступово перепаковують у спеціальні пакетики з багатошарової фольги та поміщають у сховища довгострокового зберігання.

«Питання придбання морозильної камери стоїть насправді гостро. Ми ж заклали в камери відсотків 70 від того, що сьогодні є в країні. А ще 30? І те, що матимемо в наступні роки, теж треба закладати у сховища. Якщо не збережемо, не буде ж і науки. Ні на чому буде селекцію розвивати», – зауважив Рябчун.

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Наразі в банку зібрано 151,3 тис. зразків 544 культур 1802 видів рослин. Це різноманіття переважно тих культур, які вирощуються чи колись вирощувалися на українській території. У колекції є зразки, що відомі понад 100 років, так звані місцеві сорти, зокрема пшениці та ячменю.

Детальніше про діяльність і значення Національного центру генетичних ресурсів рослин України можна прочитати в розгорнутому матеріалі Укрінформу.

Як повідомлялося, Центр генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва ім. Юр'єва входить до першої десятки таких установ у світі за обсягом і різноманіттям рослин. Постановою Кабміну від 19 грудня 2001 року №1709, генбанк внесено до Держреєстру наукових об’єктів, що є національним надбанням нашої держави.

Генбанк координує систему генетичних ресурсів рослин країни, маючи 30 наукових і селекційних установ-співвиконавців. Зразки вивчають за комплексом господарських і біологічних ознак, у результаті чого виділяються джерела цих ознак і передаються селекціонерам як вихідний матеріал для створення нових сортів. За рік з близько 15 тис. дослідних зразків учені виділяють за цінними ознаками близько 1,5 тис. На основі цієї роботи щороку передаються на державну реєстрацію понад 100 сортів сільськогосподарських культур.

Фото: В’ячеслав Мадієвський