На Хмельниччині від COVID-19 помер хірург

На Хмельниччині від коронавірусу помер хірург Шепетівської багатопрофільної лікарні Олександр Барильотті.

Про це повідомляє сайт shepetivka.com.ua, передає Укрінформ.

«Сьогодні, 15 лютого, близько 5-ї ранку, після тривалої боротьби з COVID-19, помер лікар-хірург відділення денного стаціонару консультативно-діагностичної поліклініки Шепетівської багатопрофільної лікарні Олександр Барильотті», - йдеться у повідомленні.

Як розповів головний анестезіолог Валерій Сивоконюк, до лікарні хірург потрапив вже у вкрай важкому стані. У нього діагностували важку пневмонію, спричинену іншими хронічними захворюваннями. Пацієнт майже 8 днів перебував на апараті ШВЛ. Він ішов на поправку, але не зміг подолати хворобу.

Раніше в Шепетівці від коронавірусу померла акушер-гінеколог Оксана Буга.

Всього за час пандемії у місті Шепетівка лабораторно підтверджено 1147 випадки захворювання, з них:98 — лікуються, 1015 — одужали, 34 — летальних.

Загалом на Хмельниччині лабораторно підтверджено 45 682 випадки COVID-19, 42 715 осіб одужали, 832 – померли.