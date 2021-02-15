Захоплення влади й розправа над силовиками: СБУ накрила російську мережу агітаторів

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Зазначається, що під час обшуків за місцями проживання зловмисників співробітники СБУ вилучили комп’ютерне обладнання і засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Так, мешканця Тернопільській області викрили на агітації в соцмережі до вчинення державного перевороту та порушення територіальної цілісності України. За даними слідства, зловмисник також закликав до фізичної розправи над посадовцями органів державної влади та правоохоронних структур.

На Сумщині припинили незаконну діяльність мешканця Путивля, який поширював в Інтернет деструктивний контент щодо насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. Встановлено, що матеріали для «статей» фігурант отримував через заборонені інтернет-ресурси.

Цим фігурантам слідчі органів безпеки повідомили про підозри за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Ще трьом агітаторам з Миколаєва та Волині повідомлено про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

За даними слідства, зловмисники на власних сторінках заборонених соцмереж закликали до зміни меж державного кордону. Також встановлено, що двоє фігурантів з Волинської області скоординовано адміністрували інтернет-спільноти та використовували їх для деструктивного інформаційно-психологічного впливу.

Матеріали кримінального провадження направлено до суду.

Крім того, у Дніпропетровській області співробітники СБУ викрили мешканця Нікополя на публічних закликах через інтернет до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності держави. Вирішується питання щодо повідомлення агітатору про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, раніше на Запоріжжі СБ України припинила діяльність осередку проросійських сепаратистів. На замовлення російських кураторів учасники пропагували ідею відродження СРСР і планували створити фейкові органи радянської влади.

Фото: пресцентр СБУ