Вінницькі школярі частково переходять на «дистанційку»

У Вінниці з понеділка, 15 лютого, учні 5-11 класів через зростання захворюваності на COVID-19 знову повернулися до змішаного навчання.

Відповідне рішення, ухвалене міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розміщено на сайті міськради, передає Укрінформ.

Згідно з рішенням комісії, із 15 лютого заняття у загальноосвітніх школах міста проходитимуть у змішаній формі - діти навчатимуться як дистанційно, так і в очному форматі.

Так, учні 1-4 класів навчатимуться у звичайному режимі. Учні 5-11 класів навчатимуться за змішаною формою, тобто дітей буде розподілено по групах. Частина з них ходитиме до школи, інші навчатимуться дистанційно, чергуватимуться групи через тиждень.

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Як повідомляв Укрінформ, з минулого понеділка, 8 лютого, школи розпочали навчання у звичному, очному, режим. Дистанційно навчалися тільки учні класу (групи), які перебувають на самоізоляції.

За минулу добу на Вінниччині зафіксовано 142 нових випадки захворювання на COVID-19, з початку епідемії - 30119. В Україні за весь час пандемії захворіли 1 273 475 осіб, за попередню добу – 2332 людей.