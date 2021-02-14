У Первомайську горів житловий будинок, евакуювали 30 осіб

У Первомайську Миколаївської області під час пожежі у житловій п'ятиповерхівці довелося евакуювати 30 людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Укрінформ.

Повідомлення про пожежу до Служби порятунку надійшло 13 лютого об 11:35. За словами очевидців, з вікна квартири на горішньому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку йшов густий дим.

Як зазначається, 24 мешканці після оповіщення про пожежу самі вийшли на свіже повітря, а шістьох громадян через щільне задимлення супроводили вогнеборці. Медичної допомоги ніхто не потребував.

Пожежу у квартирі ліквідовано о 12:45 на площі 25 кв. м. За попередніми даними, її спричинило необережне поводження з вогнем.

Від ДСНС залучалося 9 осіб та 3 одиниці техніки, на місці працювали також бригади АТ «Миколаївгаз», АТ «Миколаївобленерго» та екіпаж поліції.

Фото: ДСНС