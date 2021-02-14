Спалах гепатиту А на Одещині: захворіли 15 дітей і дорослий

У Роздільній Одеської області на вірусний гепатит А захворіли 15 дітей і дорослий, які мешкають у приватному будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Укрінформ.

"13 лютого у м. Роздільна ... в приватному житловому будинку підтверджено захворювання на вірусний гепатит А у 16 осіб, з них 15 дітей (1 дитина усиновлена, 14 дітей взяті під опіку)", - йдеться у повідомленні.

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У ДСНС зазначаили, що в осередку захворюваня проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.