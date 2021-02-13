Погода у День закоханих: мороз і вітер, але майже без снігу

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі

"14 лютого хмарно з проясненнями. У західній частині, вночі і в північних областях, невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, у західних областях 5-10° морозу; вдень 3-8° морозу, на північному сході до 11°, у західних та південних областях 1-6° морозу; в Карпатах вночі 13-18°, вдень 8-13° морозу", - зазначається у повідомленні.

У Києві та Київській області у День закоханих вночі очікуються пориви вітру 15-18 м/с, невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вночі у столиці буде 12-14° морозу, вдень 3-5°. На Київщині вночі очікується 11-16° морозу, вдень 3-8°.

15 лютого в Україні переважно сніжитиме, 16 лютого опади не очікуються. Температура у південній частині та на Закарпатті 15 лютого вночі 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; 16 лютого вночі 10-15° морозу, вдень 3-8° морозу; у північно-східній частині 15 лютого вночі 11-16° морозу (на Чернігівщині та Сумщині до 20°), вдень 9-14° морозу, 16 лютого вночі 21-26°, вдень 13-18° морозу; на решті території 15 лютого вночі 7-12°, вдень 3-8° морозу (на Рівненщині, Житомирщині та Київщині до 12° морозу), 16 лютого вночі 17-22°, вдень 10-15° морозу.

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У Києві та Київській області 15-16 лютого переважно без опадів, 15 лютого протягом доби 7-12° морозу; 16 лютого зниження: вночі 17-22°, вдень 10-15° морозу.

17-18 лютого в Україні очікується холодна погода без істотних опадів. Температура 17 лютого вночі 17-23° морозу (на Сумщині та Чернігівщині до 27°), вдень 9-15° морозу, 18 лютого вночі 14-20° (на Сумщині та Чернігівщині до 23°), вдень 7-13° морозу; у південних та східних областях вночі 17 лютого 13-19°, 18 лютого 8-14° морозу, вдень 3-9° морозу; на Закарпатті та в Криму вночі 17 лютого 8-14°, вдень 0-6° морозу, 18 лютого вночі 6-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві та столичному регіоні 17 лютого вночі 18-23°, вдень 10-15° морозу, 18 лютого вночі 15-20°, вдень 8-13° морозу. Без істотних опадів.