У Львові внаслідок обвалу прибудови загинула людина

Вранці 13 лютого у Львові стався обвал одноповерхової прибудови до двоповерхового приватного будинку, внаслідок чого загинула одна людина.

Про це передає Укрінформ з посиланням на ДСНС.

«13 лютого о 10:36 у м. Львів по вул. Садова, 2 А, в одноповерховій прибудові (розміром 4х3) до двоповерхової новобудови (50х50 м) сталось руйнування покрівлі прибудови на площі 12 кв. м», - йдеться в повідомленні.

За даними Держслужби, об 11:20 вилучено тіло загиблої особи, яка перебувала під завалом покрівлі прибудови.

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Зазначається, що від ДСНС до пошуково-рятувальних робіт залучалися 14 осіб та 3 одиниці техніки.