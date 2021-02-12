У двох областях виявили несанкціоновані звалища медичних COVID-відходів

Правоохоронці виявили несанкціоновані звалища епідемічно небезпечних медвідходів на території Київської та Миколаївської областей.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

"11 лютого правоохоронці провели обшуки в офісних і складських приміщеннях, які орендувало підприємство-ліцензіат. У результаті виявили тонни використаного медичного інструменту, лікарських діагностичних та дезінфекційних засобів, а також органічні медичні відходи, предмети, забруднені біологічними рідинами, відходи медичних закладів та мікробіологічних лабораторій, у тому числі діяльність яких пов’язана із СОVID-19", - йдеться у повідомленні.

Представники Нацполіції і регіональних центрів Державної екологічної інспекції задокументували факти порушення санітарно-протиепідемічних правил поводження з медичними відходами підприємством-ліцензіатом із Київщини.

Про факт виявлення небезпечних відходів поінформують місцеву владу, яка має організувати належну їх утилізацію.

Зазначається, що за правилами використані медзасоби набувають статусу відходів і передаються для знищення. Натомість у даному випадку підприємство, не виконуючи взятих зобов’язань, звозило залишки до складських приміщень, не передбачених для їх зберігання та утилізації.

За даним фактом слідчі поліції Київщини порушили кримінальне провадження за ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем). Читайте також: У Києві приватна компанія звозила шприци, маски і халати на стихійні звалища

Після проведення першочергових слідчих дій буде вирішуватися питання щодо додаткової кваліфікації дій правопорушників за ст. 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Фото: mvs.gov.ua