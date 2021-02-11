У Львові померла дружина дисидента, учасниця ОУН-УПА Ольга Горинь

У Львові померла дружина дисидента, учасниця ОУН-УПА Ольга Горинь

Укрінформ
У Львові 11 лютого пішла з життя політв'язень, учасниця ОУН-УПА Ольга Горинь.

Про це у Фейсбуці повідомила Христина Горинь, передає Укрінформ.

«Сьогодні, 11 лютого 2021 року, на 91-му році життя відійшла у вічність Ольга Горинь. Похорон відбудеться у суботу 13 лютого о 12.00 у Поминальній каплиці на вул. Пекарській у Львові», - зазначено в повідомлені.

Як стверджують знайомі, Горинь дуже хворіла. Зокрема, журналістка Світлана Остапа написала у Фейсбуці, що пані Ольга, якій торік у жовтні виповнилося 90 років, останнім часом дуже хворіла та ще й потрапила в аварію.

«Вона до останнього щось планувала, кажуть рідні, і була оптимісткою. На 8 років пережила свого чоловіка», - написала Остапа.

Ольга Горинь народилася 15 жовтня 1930 року в селі Цетуля Яворівського району Львівської області. Громадська діячка, майстриня художньої вишивки. Брала активну участь у підпільній боротьбі ОУН-УПА. Із групою однодумців-студентів та педагогів писала листи, статті, замітки та вірші, що викривали злочинну політику Сталіна і КПРС на теренах Галичини. Тиражувала й розповсюджувала літературу самвидаву. Була заарештована 9 квітня 1952 року та засуджена до 25 років таборів суворого режиму. Покарання відбувала в Інті, Комі АРСР, пізніше її перевели в Казахстан. Звільнена 1956 року.

Закінчила Львівський університет, працювала вчителем та бібліотекарем. Протестувала проти порушення громадянських прав, боролася за легалізацію УАПЦ та УГКЦ, була серед ініціаторів відновлення Союзу українок.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-