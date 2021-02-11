У Львові померла дружина дисидента, учасниця ОУН-УПА Ольга Горинь

Про це у Фейсбуці повідомила Христина Горинь, передає Укрінформ.

«Сьогодні, 11 лютого 2021 року, на 91-му році життя відійшла у вічність Ольга Горинь. Похорон відбудеться у суботу 13 лютого о 12.00 у Поминальній каплиці на вул. Пекарській у Львові», - зазначено в повідомлені.

Як стверджують знайомі, Горинь дуже хворіла. Зокрема, журналістка Світлана Остапа написала у Фейсбуці, що пані Ольга, якій торік у жовтні виповнилося 90 років, останнім часом дуже хворіла та ще й потрапила в аварію.

«Вона до останнього щось планувала, кажуть рідні, і була оптимісткою. На 8 років пережила свого чоловіка», - написала Остапа.

Ольга Горинь народилася 15 жовтня 1930 року в селі Цетуля Яворівського району Львівської області. Громадська діячка, майстриня художньої вишивки. Брала активну участь у підпільній боротьбі ОУН-УПА. Із групою однодумців-студентів та педагогів писала листи, статті, замітки та вірші, що викривали злочинну політику Сталіна і КПРС на теренах Галичини. Тиражувала й розповсюджувала літературу самвидаву. Була заарештована 9 квітня 1952 року та засуджена до 25 років таборів суворого режиму. Покарання відбувала в Інті, Комі АРСР, пізніше її перевели в Казахстан. Звільнена 1956 року.

Закінчила Львівський університет, працювала вчителем та бібліотекарем. Протестувала проти порушення громадянських прав, боролася за легалізацію УАПЦ та УГКЦ, була серед ініціаторів відновлення Союзу українок.