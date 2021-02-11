Для будівництва заводу з очистки води в Маріуполі визначили локації

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій визначили локації для будівництва заводу з очистки води на забезпечення мешканців Маріуполя якісною питною водою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

«На нараді затвердили звіт з виконання контракту французької компанії Beten Ingenierie, яка упродовж п’яти місяців проводила попереднє дослідження майбутньої модернізації системи водопостачання до Маріуполя. Крім того, учасники попередньо визначили кілька локацій для будівництва заводу з очистки води, а також заслухали презентацію Дорожньої карти проєкту від французького підрядника. Запланований термін реалізації - 2026 рік», - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що уряди України та Франції підписали угоду, за якою французька сторона виділила кредит у 64 мільйони євро на забезпечення жителів Маріуполя якісною питною водою шляхом будівництва новітніх споруд з очищення питної води та зменшення її втрат в мережах водопостачання.

Координатором проєкту з українського боку виступає Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляв Укрінформ, Франція надасть 64 млн євро кредитних коштів під 0,08 % річних для реалізації проєкту забезпечення міста Маріуполя питною водою. У рамках проєкту передбачено будівництво заводу з виробництва питної води з використанням французьких технологій та модернізація супутньої інфраструктури м. Маріуполь.

Проєктом також передбачена розробка до 2040 року Генерального плану з удосконалення системи водопостачання та водовідведення міста.

Реалізовувати масштабний проєкт з модернізації системи постачання питної води міста допоможуть такі французькі компанії, як Stereau та Beten.