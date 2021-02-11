Спецпризначенцям, які побили трактористів на Харківщині, оголосили підозри

На Харківщині оголосили підозри трьом спецпризначенцям, які у вересні минулого року влаштували в полі бійку з трактористами.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Укрінформ.

«За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом співробітникам полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області за фактом перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, троє співробітників полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області, у складі групи швидкого реагування, на службовому автомобілі 9 вересня здійснювали патрулювання Сахновщинського району області, і в полі поблизу с. Дар-Надежда між ними та працівниками фермерського господарства стався конфлікт.

За даними прокуратури, біля комбайну та трактора з причепом перебували чоловіки, які займалися ремонтом комбайна, а працівники поліції необґрунтовано почали вимагати надати документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку та транспортні засоби.

«На вказану вимогу чоловіки повідомили, що документи перебувають за місцем мешкання та їх на вимогу працівників поліції привезе батько. Після цього чоловіки продовжили виконувати ремонтні роботи на комбайні, а співробітники поліції без будь-яких на те підстав завдали чоловікам удари руками та ногами по тулубу, чим спричинили останнім фізичного болю, а також застосували до чоловіків спеціальний засіб «кайданки», - зазначили в відомстві.

Поліціянтам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.