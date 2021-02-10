На Буковині дворічна дитина випила «хімію» - у реанімацію забрали з тяжкими опіками

У Чернівецькій області дворічна дитина перебуває у важкому стані в реанімації після того, як випила хімічну рідину. У неї опіки гортані, глотки і, можливо, стравоходу.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів генеральний директор КНП "Міська дитяча клінічна лікарня" міста Чернівці Сергій Сторожук.

"Дитині два рочки, випила хімічно агресивний препарат і отримала опіки. Наразі вже діагностовано опіки гортані, глотки і, можливо, також є опіки стравохода. Але це зможемо точно визначити після зняття явища гострого запалення", - сказав лікар.

Зараз дитина перебуває в реанімації лікарні, їй надають всю необхідну при таких опіках допомогу.

"У дитинки порушень функцій життєво-важливих органів немає, але у неї прогностично важкий стан, зараз він стабілізувався. Через два-три тижні зможемо визначити план подальшого лікування", - додав Сторожук.

Він звернувся до всіх батьків, щоб не залишали маленьких дітей без нагляду, а гострі й небезпечні предмети ховали подалі від малечі.

Справу за фактом отруєння дитини передадуть до поліції.