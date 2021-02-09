Миколаївець зіграв у хокей на замерзлій після дощу центральній площі міста

Мешканець Миколаєва виклав в соцмережах відеоролик, де він катається на ковзанах і грає у хокей на центральній площі міста - Соборній, яка стала справжньою ковзанкою після крижаного дощу.

Хлопець на ім'я Микита Балицький називає площу «найбільшим катком в Україні» і не приховує свого захоплення від того, що відбувається, передає кореспондент Укрінформу.

«Каток закрили, а лід залишився», - коментує хокеїст, демонструючи професійну їзду на ковзанах.

Як повідомлялося, 8 лютого у Миколаєві майже цілий день йшов крижаний дощ. Комунальники не справлялися з навантаженням, отож вулиці, двори та тротуари перетворилися на ковзанку.

Фото: news.pn