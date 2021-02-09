Смерть новонародженої дитини на Рівненщині: поліція розслідує неадекватну поведінку матері

Смерть новонародженої дитини на Рівненщині: поліція розслідує неадекватну поведінку матері

Укрінформ
На Рівненщині правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини. 34-річна жінка без допомоги медиків народила дівчинку, а потім, замотавши її в рушник, поклала до морозильної камери.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, передає Укрінформ.

«8 лютого, близько 02:30 у жінки почалися пологи. Вона перебувала орієнтовно на сьомому місяці вагітності. Породілля народила вдома, сама перерізала пуповину, загорнула дитину у рушник та в пакет, який потім поклала до морозильної камери. З її слів, дитина народилася мертвою», - йдеться у повідомленні.

В подальшому, за словами породіллі, у неї почалася кровотеча і вона звернулася в лікарню, де запевнила медиків, що самотужки перервала небажану вагітність. Втім, згодом зізналася поліцейським, що насправді народила дівчинку, а також повідомила, де її залишила.

В результаті правоохоронці виявила тіло новонародженої дівчинки за місцем проживання жінки. Його відправили на судово-медичну експертизу, яка встановить причину смерті дитини. Відомо, що породілля на обліку у жіночій консультації не перебувала. Зокрема, зі словами чоловіка, про вагітність останньої він не знав.

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Наразі поліцейські розпочали досудове розслідування за статтею 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини). У рамках кримінального провадження призначатиметься також судово-психіатрична експертиза.

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