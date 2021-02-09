Смерть новонародженої дитини на Рівненщині: поліція розслідує неадекватну поведінку матері

На Рівненщині правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини. 34-річна жінка без допомоги медиків народила дівчинку, а потім, замотавши її в рушник, поклала до морозильної камери.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, передає Укрінформ.

«8 лютого, близько 02:30 у жінки почалися пологи. Вона перебувала орієнтовно на сьомому місяці вагітності. Породілля народила вдома, сама перерізала пуповину, загорнула дитину у рушник та в пакет, який потім поклала до морозильної камери. З її слів, дитина народилася мертвою», - йдеться у повідомленні.

В подальшому, за словами породіллі, у неї почалася кровотеча і вона звернулася в лікарню, де запевнила медиків, що самотужки перервала небажану вагітність. Втім, згодом зізналася поліцейським, що насправді народила дівчинку, а також повідомила, де її залишила.

В результаті правоохоронці виявила тіло новонародженої дівчинки за місцем проживання жінки. Його відправили на судово-медичну експертизу, яка встановить причину смерті дитини. Відомо, що породілля на обліку у жіночій консультації не перебувала. Зокрема, зі словами чоловіка, про вагітність останньої він не знав.

Наразі поліцейські розпочали досудове розслідування за статтею 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини). У рамках кримінального провадження призначатиметься також судово-психіатрична експертиза.