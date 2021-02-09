Десятирічна дівчинка для «порятунку» батьків віддала телефонним шахраям понад 40 тисяч

Телефонних шахраїв, яким 10-річна дівчинка віддала понад 40 тис. грн, виявили в Одеському СІЗО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр Нацполіції.

29 вересня до поліції звернулася 39-річна чернігівка, яка повідомила, що її 10-річну доньку ошукали.

"На мобільний телефон дівчинки зателефонував невідомий та сказав, що її батьки потрапили у біду. Дитину залякали нещастями та запевнили, що вона може допомогти батькам, якщо знайде вдома і передасть «для порятунку» всі заощадження. Стривожена дівчинка виконала вказівки шахраїв та передала 40 000 гривень, 350 доларів США та 250 євро чоловіку, що приїхав автомобілем до її будинку", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що за грошима до дитини приїхав таксист, який прийняв виклик Чернігів-Одеса. Замовник повідомив водію, що у Чернігові до нього підійде дівчинка та віддасть пакет, який і потрібно привезти в Одесу.

В ході комплексу оперативно-розшукових заходів чернігівські поліцейські встановили, що шахрайський ланцюг тягнеться до слідчого ізолятора в Одесі.

"8 лютого співробітники відділу кримінальної поліції Чернігівського районного управління поліції спільного з управлінням карного розшуку Головного управління Нацполіції в Чернігівській області провели обшуки в одній з камер одеського СІЗО. Там поліцейські виявили та вилучили мобільні телефони, сім-картки та "чорнові" записи", - повідомили в Нацполіції.

У скоєнні шахрайських дій за схемою "ваш родич у біді" підозрюються троє осіб 1985, 1987 та 1995 років народження. Усі утримуються у СІЗО вже декілька років.

Вирішується питання про оголошення про підозру зловмисникам за вчинення шахрайства.

Триває досудове розслідування в рамках провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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Як повідомляв Укрінформ, у Кіберполіції попередили громадян, що зловмисники в Інтернеті виманюють кошти під виглядом нібито надання державних компенсаційних виплат по 8 тисяч гривень.