Житель Миколаєва збирався передати ФСБ дані про військові розробки

Правоохоронці повідомили жителю Миколаєва про підозру у держзраді за спробу передати ФСБ Російської Федерації матеріали, що становлять державну таємницю в сфері оборони.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, житель Миколаєва отримав від представників спецслужби РФ приватне завдання зі збору інформації закритого характеру щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів.

Завербований громадянин упродовж січня-лютого 2021 року домовився про передачу таємних матеріалів з одним із керівників наукових інститутів м. Харкова, що займається розробками з обмеженим доступом у сфері безпеки та оборони України. За грошову винагороду у розмірі 500 доларів він запропонував керівнику інституту надати таємну програму розробки.

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Під час передачі імітованих секретних матеріалів, яка відбулася 7 лютого 2021 року на залізничному вокзалі Харкова, слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Департаментом контррозвідки СБУ чоловіка затримали.

Йому повідомили про підозру у державній зраді(ч. 1 ст. 111 КК України). На даний час проводяться невідкладні слідчі дії, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: Луганська обласна прокуратура