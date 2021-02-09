Біля Франківська сміттєвоз зіткнувся з автобусом, є загиблі й травмовані

Біля Івано-Франківська у селі Павлівка, на території Ямницької територіальної громади, зіткнулись автобус і сміттєвоз. У ДТП загинули 2 людини, 13 госпіталізовані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Івано-Франківська ОДА.

«8 лютого близько 23:45 в селі Павлівка Ямницької територіальної громади відбулося масштабне ДТП. Зіткнулися автобус марки Mercedes Sprinter, який здійснював перевезення працівників одного з підприємств, та сміттєвоз марки Mercedes. В автобусі перебувало 14 пасажирів та водій. Внаслідок ДТП загинули 2 особи, ще 13 були доставлені в медичні заклади», - повідомили в ОДА.

За їхньою інформацією, після обстеження 9 людей були госпіталізовані в обласну клінічну лікарню.

Зазначається, що станом на 8 годину 9 лютого двоє громадян знаходяться у важкому стані (вночі прооперовані із травмами грудної клітки, черевної порожнини та нижньої кінцівки), у сімох – стан середньої важкості.

На місці ДТП працювали 12 бригад екстреної медичної допомоги та 20 працівників управління ДСНС в області. Рятувальники деблокували потерпілу пасажирку автобуса та тіла загиблих людей.

Фото: facebook.com/frankivsk.police