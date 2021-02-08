На гірських перевалах Прикарпаття розгорнули чотири пункти обігріву

В Івано-Франківській області на гірських перевалах рятувальники розгорнули чотири пункти обігріву.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області на своїй сторінці у Фейсбуці.

«На гірських перевалах області розгорнуто 4 мобільні пункти обігріву, за допомогою до яких звернулися двоє людей», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у вихідні підрозділи ДСНС в області здійснили 12 виїздів для надання допомоги водіям в складних погодних умовах: відбуксировані 8 транспортних засобів, в тому числі 3 автомобілі швидкої медичної допомоги та 3 автобуси, в яких перебували 56 осіб, з яких 25 – це діти.

Уже 8 лютого о 11:30 надійшло повідомлення про те, що в селі Чернятин Городенківської територіальної громади Коломийського району, з'їхав у кювет автобус, в середині якого перебували 18 пасажирів.

Рятувальники витягли рейсовий автобус MERCEDES Sprinter «Івано-Франківськ-Прикмище» з кювету на проїжджу частину дороги. Потерпілих немає.

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Наразі в гірських районах Прикарпаття насипало понад метр снігу.

За інформацією Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області, станом на 11.00 8 січня проїзд дорогами державного значення в межах області забезпечений.

На Прикарпатті синоптики обіцяють сніг із переходом у дощ, налипання мокрого снігу та ожеледь.

Відомо, що в області є 4 головні гірські перевали : Яблуницький (921 м над рівнем моря), Кривопільський (970 м), Вишківський (931 м), та Буковецький (835м).

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області, Facebook