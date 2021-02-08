На Львівщині чоловік викопав на городі пам’ятку XIV століття

У Львівській області чоловік викопав цікаву історичну знахідку в себе на городі. Очевидно, це барельєф із зображенням присяги галицьких бояр польському королю Казимиру ІІІ в XIV ст.

Про це повідомив у Фейсбуці український історик та науковець Тарас Чухліб, передає Укрінформ.

«На території Львівської області Української держави селянин у себе на городі викопав цінну історичну пам'ятку - ймовірно, це барельєф із зображенням присяги галицьких бояр польському королю Казимиру ІІІ Загарбнику в 1347 році», - написав Чухліб.

Як додав науковець, він радить власнику історичної знахідки принести даний експонат до Львівського історичного музею або до Львівського відділення Інституту козацтва для вивчення та досліджень.