На Львівщині чоловік викопав на городі пам’ятку XIV століття

На Львівщині чоловік викопав на городі пам’ятку XIV століття

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Укрінформ
У Львівській області чоловік викопав цікаву історичну знахідку в себе на городі. Очевидно, це барельєф із зображенням присяги галицьких бояр польському королю Казимиру ІІІ в XIV ст.

Про це повідомив у Фейсбуці український історик та науковець Тарас Чухліб, передає Укрінформ.

«На території Львівської області Української держави селянин у себе на городі викопав цінну історичну пам'ятку - ймовірно, це барельєф із зображенням присяги галицьких бояр польському королю Казимиру ІІІ Загарбнику в 1347 році», - написав Чухліб.

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Як додав науковець, він радить власнику історичної знахідки принести даний експонат до Львівського історичного музею або до Львівського відділення Інституту козацтва для вивчення та досліджень.

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