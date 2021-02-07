Укрзалізниця підняла вантажні вагони, які зійшли з колій на Дніпропетровщині

Укрзалізниця завершила підйом вантажних вагонів, які зійшли з колій на Дніпропетровщині на станції Воскобійня, рух поїздів через станцію поступово відновлюється.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Укрзалізниці.

“Укрзалізниця завершила підйом вантажних вагонів, які зійшли з колій на станції Воскобійня. Наразі залізничники відновлюють інфраструктуру, яка була пошкоджена внаслідок інциденту”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що до повного відновлення інфраструктури поїзди курсуватимуть пошкодженою ділянкою за допомогою теплотягів.

“Сьогодні вже в такий спосіб через станцію було пропущено перший приміський поїзд. Усі інші поїзди теж курсуватимуть стандартним маршрутом”,- ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що через збій у графіку руху поїздів сьогодні ще можливі затримки рейсів до Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва, Маріуполя та зворотно на 1-1,5 год.

В Укрзалізниці нагадують, що за попередніми висновками комісії, яка працює на місці інциденту, схід вагонів стався через злам бокової рами візка вагона, який належить приватному власнику.

Як повідомляв Укрінформ, вночі 6 лютого на станції Воскобійня зійшли з рейок 8 вантажних вагонів, із яких 7 - приватних власників.