У трьох областях реалізують масштабний інфраструктурний проєкт - «Мале Карпатське коло»

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко наголосив, що центральна влада готова і надалі підтримувати проєкт «Мале Карпатське коло», сприяти залученню інвесторів, щоб реалізувати його в найближчій перспективі.

Як повідомляє пресслужба Львівської ОДА, про це Тимошенко заявив під час конференції «Мале Карпатське коло: на шляху до державного інвестиційного проєкту», яка відбулася напередодні 6 лютого, передає Укрінформ.

«2020 рік продемонстрував, що Президент України опікується інфраструктурою і це є одним з найважливіших питань для нас. Ми допомагатимемо всім чим можемо для того, щоб проєкт Мале Карпатське коло був зроблений у найближчій перспективі, за 2-3 роки, щоб він працював. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб тут були інвестори, які будуватимуть і гірськолижні курорти, готелі, ресторани й іншу інфраструктуру», - зазначив Тимошенко.

«Мале Карпатське коло» - проєкт, який у найближчому майбутньому об’єднає курортні та туристичні центри трьох областей. Серед ключових центрів з львівського боку – Славське, Рожанка (Верхня і Нижня), Сколе та Плай, із боку Закарпаття – Пилипець, Ізки, Синевир та Міжгір’я, а з Івано-Франківського – Вигода, Вишків і Буковель.

Це надасть можливість обміну туристичними потоками, зменшення часу подорожі і відповідно збільшення інвестиційних надходжень та надходжень до місцевих бюджетів.

Як розповів голова Львівської ОДА Максим Козицький для його розбудови облдержадміністрація реалізовує проєкти з капітального ремонту та будівництва нових доріг.

Так, торік з державного бюджету область отримала 200 мільйонів гривень, що дозволило розпочати капітальні ремонтні роботи на окремих ділянках автодоріг Славське-Хащованя, Славське-Вигода та Бориня-Боберка. Окрім того, запустили процес виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво нових доріг, реконструкцію та капітальний ремонт інших. На цей рік на ремонт доріг необхідно 700 мільйонів гривень. Фінансовий ресурс дозволить провести повний комплекс робіт на дорогах Бориня-Боберка та Славське-Хащованя до межі Львівської області.

«Мале Карпатське коло - це величезний перспективний проєкт. Проєкту такого масштабу потрібно надавати статус національного. І тоді ми, справді, зможемо його завершити за 2-3 роки. Тут важлива співпраця усіх гілок влади та бізнесу», - зазначив очільник області.

Окрім доріг місцевого значення, у рамках реалізації проєкту «Мале Карпатське коло» буде відремонтовано та збудовано 75,5 км доріг загального користування державного значення Львівщини. Зокрема, М-06 Київ – Чоп – 51,5 км та Т-14-24 Сколе – Славське – 24 км. Окрім цього, заплановане відновлення 37-и мостових переходів.