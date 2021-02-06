У Маріуполі після масштабного капремонту у Кардіосудинному центрі відкрили сучасне відділення судинної хірургії.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Маріупольській міській раді.

У відділенні створили комфортні палати, сучасну операційну, облаштували системи вентиляції і кондиціонування, замінили інженерні мережі. Фінансування ремонтних робіт 2020 року становило 11 млн грн, і цей ресурс було виділено з обласного та міського бюджетів.

У маріупольській лікарні відкрили сучасне відділення судинної хірургії/Фото:mariupolrada.gov.ua

Директор Лікарні швидкої медичної допомоги Сергій Орлеанський зазначив, що у відділенні пацієнти зможуть отримувати високопрофесійну допомогу як у плані профілактичного лікування, так і хірургічного втручання.

«Сьогодні це особливо актуально, оскільки COVID-19 нерідко призводить до серцево-судинних ускладнень. Зокрема, тромбозів. Якщо раніше подібні ситуації нерідко закінчувалися ампутацією, то тепер ми можемо рятувати таких пацієнтів», - запевнив лікар.

Важливою проблемою, яка вимагала рішення, є енергетична незалежність медустанови. За словами Орлеанського, при невідкладних операціях використовується високотехнологічне обладнання високої потужності. Так, потужність тільки одного ангіографа 110 кВт. У лікарні було встановлено генератор лише на 30 кВт. Тому при відключенні електроенергії виникали складності при проведенні операційних втручань. Тепер ця проблема вирішена установкою генератора з потужністю двигуна - 431 кВт.

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«Генератор дозволяє цілу добу подавати енергію для повноцінного функціонування Кардіосудинного центру. Включення займає лише одну хвилину. Вартість обладнання - 2,7 млн ​​грн. Гарантійний термін - 10 років », - розповів перший заступник міського голови Михайло Когут. Тепер лікарі можуть бути впевнені, що їм ніщо не завадить проводити багатогодинні операції.

На першому поверсі Кардіосудинного центру відкрили комунальну аптеку. Тут пацієнти мають можливість придбати весь необхідний набір медикаментів відразу після призначення лікарем. Ключове - за доступною ціною. Всі медикаменти закуповуються в офіційних дистриб'юторів і є сертифікованими. Реалізуються соціальні державні програми, від яких нерідко відмовляються комерційні аптеки.

Фото: mariupolrada.gov.ua