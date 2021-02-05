Венедіктова призначила прокурора Одеської області

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Одеської обласної прокуратури нового керівника – Сергія Костенка.

Про це інформує пресслужба ОГП, передає Укрінформ.

«У п’ятницю, 5 лютого 2021 року, генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу нового керівника Одеської обласної прокуратури Сергія Костенка», - йдеться у повідомленні.

Генпрокурор привітала очільника облпрокуратури з призначенням та поставила завдання із зміцнення законності та правопорядку на Одещині.

«Майже весь трудовий шлях нового керівника обласної прокуратури був пов’язаний з органами прокуратури Одещини, тому я сподіваюсь на ефективну і результативну роботу на найважливіших для регіону напрямках. Прокуратура має посилити координаційну роль правоохоронної системи області. Але головне завдання для кожного в нашій інституції – працювати на підвищення довіри людей», - заявила Венедіктова.

Зі свого боку Костенко висловив впевненість, що колектив спільними зусиллями буде продуктивно працювати для захисту справедливості та інтересів держави.

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За інформацією Офісу генпрокурора, Костенко народився в Арцизьку на Одещині, закінчив Одеську державну юридичну академію та Одеський державний економічний університет.

Роботу в органах прокуратури розпочав у 1999 році з посади помічника прокурора-стажиста прокуратури Суворовського району Одеси, був прокурором Кілійського району Одеської області, заступником прокурора Одеси, прокурором Київського району Одеси, в.о. прокурора Суворовського району Одеси, прокурором відділу прокуратури Миколаївської області.

Також Костенко працював на різних посадах в прокуратурі Одеської області, в тому числі обіймав посаду заступника прокурора Одеської області.

У 2017-2018 роках був відряджений до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів для участі у її роботі на постійній основі. Донедавна був заступником начальника управління Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДБР, Офісу генпрокурора.

Як повідомлялося, раніше прокуратуру Одеської області очолював Максим Вихор, якого Венедіктова звільнила у липні 2020 року.